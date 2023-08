Médica de 28 anos é encontrada morta dentro de mala em apartamento

Uma médica de 28 anos foi encontrada morta dentro de uma mala no apartamento em que vivia, em São José do Rio Preto, São Paulo. De acordo com as informações da Divisão Especializada de Investigação Criminal (Deic), o crime foi descoberto na tarde dessa sexta-feira, 18 de agosto.

A vítima, identificada como Thallita da Cruz Fernandes, atuava como plantonista em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Bady Bassitt, município que fica a 17,8 quilômetros de São José do Rio Preto.

A jovem nasceu em Guaratinguetá, mas deixou a cidade e foi para Rio Preto para cursar medicina na Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp) em 2016. Em 2021, Thallita concluiu o curso.

A mãe da profissional de saúde, que mora em Guaratinguetá, desconfiou que algo pudesse ter acontecido com a filha, pois já não tinha notícias dela há algum tempo. Por conta disso, pediu para uma amiga de Thallita que fosse ao apartamento da vítima para averiguar se estava tudo bem.

Conforme relatado à polícia, assim que a mulher chegou no imóvel, localizado no 3º andar, se deparou com a porta trancada. Por isso, ela acionou a polícia, com a ajuda do porteiro. O corpo de Thallita foi encontrado nu, na lavanderia do apartamento, dentro da mala.

A polícia informou que o namorado de Thallita, com quem ela tinha um relacionamento há três anos, foi o último a entrar e deixar o apartamento. Ele é apontado como o principal suspeito do crime.

O corpo de Thallita passou por perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto. A vítima estava com muitos ferimentos no rosto provocados por faca.

Imagens de circuito de segurança do prédio foram enviadas à polícia.

Com informações do G1.

