Médica de 26 anos morre após bater carro contra caminhão

Karen Padilha, de 26 anos, estava em um automóvel na rodovia DF-290 que se envolveu em um acidente

Uma médica que também atuava como cantora morreu em um acidente de trânsito na quarta-feira (5) no Gama, no Distrito Federal. Karen Padilha, de 26 anos, estava em um automóvel na rodovia DF-290 que se envolveu em um acidente com um caminhão. O veículo ficou parcialmente destruído.

A morte causou comoção e diversas manifestações nas redes sociais. A Prefeitura de Novo Gama lamentou a morte por meio de nota em suas redes sociais. Ela trabalhava no município havia cerca de um ano. "Lamentamos o ocorrido e desejamos forças a família e amigos".

Segundo os bombeiros, os veículos seguiam em sentidos opostos e o carro da vítima acabou atingido na lateral. No momento do acidente, chovia forte na região.

O pai de Karen, o médico Dener Padilha, também se manifestou sobre a morte. Em uma mensagem divulgada no Instagram, ele afirmou: "Com o coração dilacerado comunico o falecimento de minha filha. Que Deus nos acalente nesse momento de profunda tristeza", disse.

Com informações do portal R7.

