Da Redação

Mecânico não percebe e incendeia carro durante reparo; Vídeo

Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro pegou fogo em uma oficina, o incêndio teve início durante um reparo realizado por um mecânico. O fato foi registrado no Reino Unido.

O profissional soldava a parte inferior do veículo, quando, de repente, um incêndio começou na parte de dentro do carro. O fogo só foi percebido momentos depois, pois o automóvel no elevador, no alto.

Os funcionários do local tentaram descer o carro para controlar as chamas. O fogo foi apagado, mas, com certeza, houve danos.

O registro foi publicado em uma rede social e chamou a atenção. Veja:

