Mecânico morre baleado após cair em armadilha que ele mesmo criou

Um mecânico, de 60 anos, morreu após cair em uma armadilha que ele próprio instalou em uma oficina. O caso foi registrado neste sábado (20) em Araxá, cidade localizada em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Civil, a vítima construiu o dispositivo de segurança com fio de cobre e uma arma de fogo, caso o local sofresse uma tentativa de furto ou roubo. A armadilha disparava quando alguém entrasse e esbarrasse no fio.

Neste sábado, 20, pela manhã, o idoso, dono do estabelecimento, entrou e encostou no fio. A arma disparou e o tiro atingiu o peito da vítima, que morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e será liberado para a família após a necropsia.

