MEC publica edital do Enem 2026

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta sexta-feira (22) o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, definindo a aplicação das provas para os dias 8 e 15 de novembro.

A avaliação consolida-se como uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, sendo utilizada como critério de seleção tanto por instituições públicas quanto privadas.

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Para a edição deste ano, o documento mantém facilidades implementadas recentemente pelo governo. A principal delas é a pré-inscrição automática para os estudantes que estão regularmente matriculados no terceiro ano do ensino médio.

Esse grupo precisará apenas acessar a Página do Participante para confirmar seus dados pessoais e escolher a língua estrangeira de sua preferência para a prova. Já os alunos do primeiro e segundo ano, conhecidos como treineiros, além dos candidatos que já concluíram a educação básica, deverão realizar o processo completo de solicitação e inscrição manualmente.

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Outro destaque do edital é a possibilidade de utilizar o desempenho no Enem para obter o certificado de conclusão do ensino médio. A regra é válida exclusivamente para candidatos maiores de 18 anos, dependendo da nota alcançada no exame.

Essa função havia sido retirada da prova em 2017, período em que a emissão do diploma ficou restrita ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), mas voltou a ser uma alternativa para facilitar a certificação educacional de adultos no país.

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Veja cronograma:

Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho

Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho

Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho

Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho

Resultado do atendimento especializado: 19 de junho

Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho

Resultado do recurso: 3 de julho

Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

Quem não tem direito à isenção terá a inscrição confirmada mediante o pagamento de uma taxa de R$ 85, que deve ser quitado dentro do prazo descrito no edital.

Atenção: os estudantes que obtiveram o direito à isenção desse valor (como os alunos da rede pública) também devem se inscrever. Caso contrário, não poderão prestar o Enem.

Disciplinas e horários

O Enem 2026 será aplicado em dois domingos, como foi nas últimas edições:

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8 de novembro (1º domingo):

O candidato deverá fazer:

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas;

redação.

15 de novembro (2º domingo):

A prova trará:

45 questões de matemática;

45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):