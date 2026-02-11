MEC cancela edital de chamamento do Mais Médicos 3
Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em 11.02.2026, 07:19:00 Editado em 11.02.2026, 07:28:59
Em meio à judicialização para obtenção de vagas de Medicina em universidades privadas, o Ministério da Educação (MEC) cancelou o edital do programa Mais Médicos 3, que previa autorização para 5,9 mil novas cadeiras. A decisão, assinada pelo ministro Camilo Santana, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na noite desta terça-feira, 10, e tem validade imediata.
