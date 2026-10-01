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ENSINO SUPERIOR

MEC abre prazo para faculdades ofertarem vagas remanescentes do Fies no 2º semestre

O processo de inscrição para os estudantes ocorre entre outubro e novembro

Escrito por Da Redação
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MEC abre prazo para faculdades ofertarem vagas remanescentes do Fies no 2º semestre
Autor A medida atende ao novo edital do Fies 2026/2 - Foto: Rafa Neddemeyer/Agência Brasil

As instituições de educação superior privadas interessadas em ofertar vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referentes ao segundo semestre de 2026 já podem formalizar o processo de adesão. O prazo para o cadastramento foi aberto pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quinta-feira, dia 1º, e segue disponível até a próxima quarta-feira, dia 7 de outubro, por meio do Sistema Informatizado do Fies (Sisfies) com login do portal Gov.br.

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A medida atende ao novo edital do Fies 2026/2, publicado pelo MEC para regulamentar o preenchimento de saldos de financiamento para graduações em faculdades privadas bem avaliadas.

Para participar do processo seletivo, as mantenedoras de ensino precisam comprovar adesão ao Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies) e apresentar o termo de participação assinado eletronicamente pelo representante legal, devendo ofertar ao menos seis vagas por curso, turno e local, além de especificar os valores das semestralidades escolares. O cronograma prevê um período para eventuais retificações desses termos entre os dias 8 e 14 de outubro, antecedendo a análise de seleção das vagas conduzida pelo órgão federal.

Após o cadastramento das instituições, as inscrições para os estudantes interessados ficarão abertas gratuitamente entre os dias 26 de outubro e 3 de novembro, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Podem participar os candidatos que atingirem a frequência escolar mínima exigida, tiverem realizado alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 — com média igual ou superior a 450 pontos nas provas e nota diferente de zero na redação — e comprovarem renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa. Cada estudante poderá escolher até três opções de curso, instituição e turno.

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Os candidatos pré-selecionados na chamada única terão o resultado divulgado pelo Ministério da Educação no dia 16 de novembro, e os financiamentos concedidos serão aplicados exclusivamente para a contratação no segundo semestre letivo deste ano. Por fim, no período compreendido entre os dias 4 e 6 de novembro, caberá às faculdades participantes realizar o registro oficial do aproveitamento acadêmico de cada um dos universitários inscritos na seleção.

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educação superior Fies financiamento estudantil inscrições Enem MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO VAGAS REMANESCENTES
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