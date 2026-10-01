MEC abre prazo para faculdades ofertarem vagas remanescentes do Fies no 2º semestre

As instituições de educação superior privadas interessadas em ofertar vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referentes ao segundo semestre de 2026 já podem formalizar o processo de adesão. O prazo para o cadastramento foi aberto pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quinta-feira, dia 1º, e segue disponível até a próxima quarta-feira, dia 7 de outubro, por meio do Sistema Informatizado do Fies (Sisfies) com login do portal Gov.br.

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A medida atende ao novo edital do Fies 2026/2, publicado pelo MEC para regulamentar o preenchimento de saldos de financiamento para graduações em faculdades privadas bem avaliadas.

Para participar do processo seletivo, as mantenedoras de ensino precisam comprovar adesão ao Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies) e apresentar o termo de participação assinado eletronicamente pelo representante legal, devendo ofertar ao menos seis vagas por curso, turno e local, além de especificar os valores das semestralidades escolares. O cronograma prevê um período para eventuais retificações desses termos entre os dias 8 e 14 de outubro, antecedendo a análise de seleção das vagas conduzida pelo órgão federal.

Após o cadastramento das instituições, as inscrições para os estudantes interessados ficarão abertas gratuitamente entre os dias 26 de outubro e 3 de novembro, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Podem participar os candidatos que atingirem a frequência escolar mínima exigida, tiverem realizado alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 — com média igual ou superior a 450 pontos nas provas e nota diferente de zero na redação — e comprovarem renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa. Cada estudante poderá escolher até três opções de curso, instituição e turno.

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Os candidatos pré-selecionados na chamada única terão o resultado divulgado pelo Ministério da Educação no dia 16 de novembro, e os financiamentos concedidos serão aplicados exclusivamente para a contratação no segundo semestre letivo deste ano. Por fim, no período compreendido entre os dias 4 e 6 de novembro, caberá às faculdades participantes realizar o registro oficial do aproveitamento acadêmico de cada um dos universitários inscritos na seleção.