MDIC: Programa Mover terá R$ 19,3 bi em incentivo fiscal até 2028

O programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), criado por Medida Provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste sábado, 31, terá incentivo fiscal da ordem de R$ 19,3 bilhões até 2028, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O plano amplia as exigências de sustentabilidade da frota automotiva e estimula a produção de novas tecnologias nas áreas de mobilidade e logística, expandindo o antigo Rota 2030.

O ano de 2024 terá incentivo de R$ 3,5 bilhões, cifra que sobe a R$ 3,8 bilhões em 2025, vai a R$ 3,9 bilhões em 2026, avança a R$ 4 bilhões em 2027 e salta a R$ 4,1 bilhões em 2028. Os valores deverão ser convertidos em créditos financeiros.

"O Mover vai ajudar o Brasil a cumprir seus compromissos com a descarbonização do planeta e com o enfrentamento às mudanças climáticas", destacou o vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin. "Ele está alinhado ao nosso projeto de neoindustrialização, inovador, sustentável e exportador, e a outras medidas importantes do governo na direção de uma economia mais verde."