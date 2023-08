McLaren de R$ 2 mi fica destruída ao colidir em carro de aplicativo

Siga o TNOnline no Google News

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um acidente de trânsito envolvendo uma McLaren Artura, avaliada em cerca de R$ 2 milhões, e um carro de aplicativo na noite dessa sexta-feira, 11 de agosto. Um vídeo feito por testemunhas mostra partes do veículo de luxo espalhadas pela via pública. (Assista abaixo)

Pessoas que passavam pelo local afirmaram que o motorista da McLaren perdeu o controle da direção e colidiu contra um Renault Sandero, que fazia o transporte de passageiros por aplicativo. Um dos ocupantes do veículo, de 46 anos, ficou ferido por conta do acidente.

A vítima sofreu um corte na cabeça e se queixava de dores no pescoço. Após os primeiros atendimentos, o homem foi levado a um hospital da cidade.

O fato foi registrado na Avenida Álvaro Otacílio, na orla da Ponta Verde, em Maceió. Depois da batida, o condutor do carro milionário entrou na Rua francisco Laranjeiras e só parou em frente a um prédio residencial.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que a McLaren teve uma das rodas danificada por conta do impacto do acidente.

Não há informações do que causou o acidente.

Veja:

Com informações do G1.

