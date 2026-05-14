MC Poze do Rodo deixa presídio em Bangu após decisão da Justiça Federal

O cantor Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo, foi solto no início da tarde desta quinta-feira, 14, após decisão da Justiça Federal.

MC Poze foi preso no dia 15 do mês passado no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio, pela Polícia Federal na Operação Narco Fluxo para desarticular um grupo suspeito de movimentar R$ 1,6 bilhão do crime organizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Depois de ficar preso por quase um mês, o cantor deixou o Presídio Joaquim Ferreira, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio, escoltado por uma equipe da Secretaria de Polícia Penal (Sepen) e ao lado dos advogados.

"Não tenho ligação e nem envolvimento com nada. Não tenho envolvimento com facção", afirmou na saída do presídio.

Ele apareceu de bermuda, camiseta branca e chinelo ao lado de familiares e amigos na saída do presídio. Um grupo de fãs também acompanhou a soltura do MC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A decisão de soltura de Poze foi assinada pela desembargadora Louise Vilela Leite Filgueiras, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3). A magistrada revogou a prisão preventiva do cantor e impôs medidas cautelares, como a entrega do passaporte, comparecer mensalmente em juízo e não deixar o Rio de Janeiro por mais de cinco dias sem autorização.

Segundo as investigações da Operação Narco Bet, abertas a partir de elementos reunidos na Operação Narco Vela, foi identificado um esquema de uso de plataformas de apostas de quotas fixas, as chamadas bets, para lavar dinheiro de origem ilícita, incluindo recursos ligados ao tráfico internacional de drogas.