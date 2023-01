Máximo aproveitamento dos ambientes

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Integração de ambientes com grande aproveitamento de luz natural é marca do projeto

Os ambientes integrados estão ganhando cada vez mais espaço nos projetos arquitetônicos. Indicado para imóveis com metragens reduzidas, esse conceito abre mão de paredes ou divisórias, tendo como regra principal o máximo aproveitamento interno. Inspirado nos descolados lofts dos grandes centros urbanos, esse tipo de projeto busca referências no estilo industrial. É um convite à criatividade e à sofisticação.

continua após publicidade .

O arquiteto Rômulo Garcia e a engenheira Tayla Fisco, da Sala 8 Arquitetura, de Apucarana, assinam projeto de residência no Vivere Parc com essas características, unindo sofisticação e conforto.

A proposta central é a integração dos ambientes. Com pé-direito alto e mezanino, a Sala 8 Arquitetura apostou em um projeto que traz elementos da rusticidade do estilo industrial, sem abrir mão do conforto e do aconchego necessário para uma família que trabalha o dia inteiro e quer aproveitar junta momentos de folga e também os finais de semana.

continua após publicidade .

O projeto promove a integração da cozinha, sala de jantar e piscina, fazendo grande uso da iluminação natural, graças a uma generosa abertura para a parte externa. A churrasqueira é integrada à cozinha, garantindo praticidade e aconchego para os familiares e amigos.

O arquiteto Rômulo Garcia explica que estilo industrial surgiu em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e vem sendo adaptado ao longo dos anos. “São elementos que remetem à indústria, como piso em concreto, concreto aparente, madeira rústica e instalação elétrica aparente”, exemplifica. Ele assinala que esse conceito é indicado para as pessoas que querem se descolar do estilo clássico, com uma atmosfera mais trabalhada e sofisticada.

No projeto da residência do Vivere Parc, a engenheira Tayla Fisco destaca o living integrado, que usa elementos rústicos e naturais, madeira, tons terrosos e porcelanato de cimento queimado no piso, que remete ao concreto bruto. “Foi nossa ideia trazer elementos que lembrassem o estilo industrial, mas sem deixar de lado o conforto, com a instalação, por exemplo, de um sofá confortável, entre outros elementos”, comenta.

continua após publicidade .

ESPAÇO BEM UTILIZADO

O arquiteto Rômulo Garcia acrescenta que o projeto buscou o total aproveitamento do espaço. Sem divisão dos ambientes, a família pode transitar pela sala, cozinha e área externa, graças à integração total do imóvel. Uma ampla porta de correr foi instalada para unir o quintal à residência, garantindo também entrada de luz natural e a presença do verde praticamente dentro de casa.

“Como havia uma limitação de espaço, procuramos elevar o pé direito e verticalizar, garantindo um melhor aproveitamento do espaço”, afirma o arquiteto. A parte superior foi destinada aos quartos e também para uma sala de TV mais reservada.

Nesse conceito de aproveitamento dos ambientes, a churrasqueira foi instalada na cozinha. Com exaustor potente, a estrutura garante conforto e praticidade, sem o risco de fumaça ou cheiro dentro de casa.

continua após publicidade .

Rômulo Garcia assinala que as características industriais não prejudicam o conforto. “Há uma pegada urbana, sim, mas há toda uma estrutura pensada para garantir a qualidade de vida dos moradores. Há, por exemplo, um home theather que oferta um som de qualidade, contrastando com os detalhes mais sisudos em madeira e metal, garantindo harmonia ao projeto”, completa.

Assista:

continua após publicidade .

null - Vídeo por: tnonline

ENDEREÇO

Rua José Francisco Ferreira, 150

Apucarana - PR

(43) 99820-4225

@sala8_arquitetura

Siga o TNOnline no Google News