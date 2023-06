Mato Grosso aplica R$ 712 milhões em multas por desmatamento ilegal até maio

O governo de Mato Grosso informou em nota ter realizado cem operações para combater crimes ambientais no Estado entre janeiro e maio deste ano. Com foco no desmatamento ilegal, foram aplicadas o equivalente a R$ 712 milhões em multas, sendo R$ 615 milhões deste total aplicadas no bioma amazônico.

Dessas cem operações, cerca da metade foi passível de multa, sendo 51% lavradas presencialmente e 48% de modo remoto, informa o governo estadual na nota. Para detectar remotamente o desmatamento ilegal, são utilizadas imagens de satélite de alta resolução. Isso permite "identificar o local exato e flagrar o desmatamento ainda no início, impedindo que o dano ambiental continue", informa o governo na nota. "À distância, a tecnologia permite que equipes identifiquem o desmatamento que já aconteceu e aplique as multas e embargos na área", prossegue o comunicado.

"O infrator é avisado por e-mail e telefone que o desmatamento foi identificado e se determina que ele pare a atividade ilegal." Além do desmatamento ilegal, as multas são por impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação, descumprimento de embargo e empreendimento sem licença ambiental.

Todas as multas emitidas já fazem parte dos processos digitais da Secretaria de Meio Ambiente mato-grossense, por meio do sistema Siga Autuação. Foram lavrados 1.253 autos de infração no semestre, 983 embargos e 1.282 alertas de desmatamento atendidos.

"Quem estiver pensando que o Estado não está vendo que ele está desmatando ilegalmente está enganado, e pode receber a fiscalização ambiental na sua propriedade e ser pego em flagrante. Neste caso, os maquinários são apreendidos, a multa é aplicada e a área é embargada", destaca o secretário executivo da Secretaria de Agricultura, Alex Marega.