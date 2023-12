Mater Dei e Atlântica criam joint venture para hospital de alta complexidade em SP

O Hospital Mater Dei celebrou acordo de investimento e outras avenças em parceria com a Atlântica Hospitais e Participações, empresa do Grupo Bradesco Seguros, para a criação de uma

com objetivo de implementar uma parceria para o desenvolvimento e operação de um hospital geral de alta complexidade na cidade de São Paulo. A Mater Dei, que será a responsável pela operação do hospital, terá 49% da sociedade a ser constituída e a Atlântica terá 51% de participação. O novo hospital será no bairro de Santana, localizado na zona norte de São Paulo, e terá entre 250 e 300 leitos em uma área de 45 mil m². Será construído em imóvel de propriedade de empresa da Organização Bradesco, responsável pelo empreendimento e pela locação do prédio, em contrato no formato

. "Será um hospital de mercado com a presença da marca Mater Dei e representa a entrada da companhia na capital paulista", diz a empresa. "A Mater Dei, através de toda a expertise adquirida em operar hospitais há mais de 40 anos, terá o papel de gestão médica e administrativa do novo hospital, contando com atendimento das diversas especialidades médicas", completa. A conclusão da transação está condicionada aos cumprimentos de condições precedentes usuais em operações desta natureza, dentre elas as devidas aprovações regulatórias.