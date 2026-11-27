Trinta e quatro anos depois do massacre do Carandiru, a Justiça condenou o Estado de São Paulo a pagar R$ 100 mil por danos morais a um homem que esteve no pavilhão 9 da Casa de Detenção em 2 de outubro de 1992. A sentença, de primeira instância, é favorável ao educador e ativista Maurício Monteiro - e é a primeira vez que um sobrevivente é indenizado pelo episódio.

A Procuradoria-Geral do Estado informou que não foi intimada da sentença.

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A juíza Ana Carolina Gusmão de Souza Costa reconheceu que Monteiro foi submetido a tortura e a tratamento degradante sob custódia estatal. A magistrada concedeu metade do que ele pedia (R$ 200 mil), por entender que não houve lesões incapacitantes nem sequelas físicas permanentes. Segundo a decisão, o autor sofreu agressões, foi ameaçado de morte com arma engatilhada, foi exposto nu e obrigado a ter contato com corpos de companheiros de cela. Ainda cabe recurso.

Prescrição foi o principal obstáculo

A principal tese de defesa do governo estadual foi derrubada pelo Tribunal de Justiça. A ação foi proposta em outubro de 2025, 33 anos depois dos fatos. A Fazenda Pública sustentava que o direito de pedir reparação havia se extinguido. O Decreto 20.910/1932 fixa em cinco anos o prazo para cobrar dívidas do poder público.

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A juíza rejeitou a preliminar, e o Estado recorreu por meio de agravo de instrumento. Em 11 de agosto, a 1ª Câmara de Direito Público do TJ-SP negou o recurso. O relator, desembargador Marcos Pimentel Tamassia, foi acompanhado por Rubens Rihl e Aliende Ribeiro. Na sessão, a advogada Maria Cecília de Araújo fez sustentação oral pela vítima.

O governo argumentou que a imprescritibilidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 647 vale apenas para violações cometidas durante a ditadura militar e deveria ser interpretada de forma restritiva. A súmula trata das ações de reparação por atos de perseguição política no regime militar.

O relator discordou. Segundo o voto, os precedentes que deram origem à súmula se apoiam na gravidade da violação à dignidade humana, e não apenas na impossibilidade de as vítimas recorrerem à Justiça durante o regime de exceção.

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O acórdão lembra ainda que, em 2023, o STJ voltou a aplicar a imprescritibilidade e tratou o contexto ditatorial como um reforço do argumento, não como condição. Para o relator, mesmo que a tese ficasse restrita à ditadura, o prazo só começaria a correr com a redemocratização, em 1985, o que não se aplica ao caso.

Precedentes do próprio tribunal

O TJ-SP também citou decisões anteriores sobre o Carandiru. Em dezembro de 2024, a 5ª Câmara de Direito Público mandou prosseguir a ação de um ex-detento que dizia ter sido submetido à "roleta russa" durante o massacre, cassando a sentença que havia declarado a prescrição. Em 2014, a 2ª Câmara já havia afastado a prescrição em ação sobre morte de preso.

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Monteiro foi preso em 1990, condenado por extorsão mediante sequestro. Hoje conduz visitas guiadas no Parque da Juventude, na zona norte de São Paulo, onde ficava o presídio, implodido em 2002, e mantém o canal "Prisioneiro 84.901" no YouTube, com o número de sua matrícula.