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Massa de ar polar mantém frio no Sul e no Sudeste; chuva forte retorna nos próximos dias

Escrito por Ana Magalhães (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A massa de ar polar que chegou às regiões Sul e Sudeste no último fim de semana ainda mantém as temperaturas baixas nesta terça-feira, 27. No entanto, o frio deve perder intensidade a partir desta quarta-feira, 28, quando novas instabilidades começam a se formar. A mudança nas condições do tempo favorece o retorno das chuvas intensas em diferentes áreas do País, incluindo o Estado de São Paulo.

Durante a madrugada e as primeiras horas da manhã desta terça, as temperaturas caíram principalmente nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Na Serra Catarinense, os termômetros registraram mínimas entre 2°C e 8°C.

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Já na cidade de São Paulo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)., a mínima deve ser de 13°C e a máxima prevista para esta terça-feira é de 18°C.

Segundo a Climatempo, a presença de ar frio e seco deve favorecer o predomínio de tempo firme nos estados da região Sul e em São Paulo, onde há possibilidade de chuva fraca no litoral.

Nos demais Estados do Sudeste, a previsão indica pancadas de chuva em diferentes áreas de Minas Gerais e do Espírito Santo, com risco de temporais isolados. No Rio de Janeiro, o tempo tende a permanecer mais estável, embora a umidade vinda do oceano possa provocar chuvas passageiras.

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Chuva volta a ganhar força no Sul e Sudeste

O frio deve perder intensidade a partir da quarta-feira em parte do Centro-Sul, com o afastamento gradual da massa de ar polar. Ao mesmo tempo, mudanças na circulação dos ventos favorecem a formação de áreas de instabilidade, aumentando as condições para precipitações no interior do Sudeste e no Centro-Oeste.

Ainda de acordo com Climatempo, o norte e o noroeste de São Paulo, além do Triângulo Mineiro, estão entre as áreas que exigem maior atenção. Municípios como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Uberlândia e Uberaba podem registrar pancadas de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e risco de temporais isolados, principalmente durante a tarde.

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No litoral paulista, a expectativa é de chuva fraca, enquanto o centro-sul e o leste do Estado, o Espírito Santo e grande parte do Estado do Rio de Janeiro devem apresentar temperaturas mais amenas.

Na região Sul, a instabilidade avança inicialmente sobre o Paraná e o norte de Santa Catarina. Nas demais áreas, a previsão indica maior nebulosidade, mas com menor risco de precipitações intensas em comparação com o último fim de semana.

Na quinta-feira, 29, a chuva deve ganhar força no sul fluminense e avançar, até a noite, para a Zona da Mata mineira e o centro-sul do Rio de Janeiro.

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Na sexta-feira, 30, ainda há previsão de chuva em áreas do Estado de São Paulo, especialmente nas regiões próximas à divisa com o sul de Minas Gerais. Na capital paulista, a temperatura máxima pode chegar aos 25°C, variando conforme a quantidade de nuvens ao longo do dia.

Chuva forte atinge outras regiões do Brasil

No Centro-Oeste, a previsão para esta terça-feira é de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, principalmente no norte de Mato Grosso, no norte de Goiás e no Distrito Federal. Na quarta-feira, as instabilidades devem avançar sobre mais áreas de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, com possibilidade de temporais isolados.

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No Nordeste, a frente fria que avançou pelo litoral da Bahia deve continuar favorecendo a ocorrência de chuva nesta terça-feira, principalmente no centro, oeste e sul do Estado. Também há previsão de precipitações no sul do Maranhão e do Piauí, além do oeste de Pernambuco. Nas demais áreas da região, o calor intenso deve persistir, sobretudo no interior.

Na sexta-feira, a chuva deve perder intensidade na Bahia. Ainda há previsão de precipitações em algumas áreas do estado, mas sem a mesma força registrada nos dias anteriores

Já na região Norte, são esperadas pancadas de chuva de moderada a forte intensidade no Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e centro-sul do Pará. As precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente durante a tarde.

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Atenção para chuva forte e enxurradas localizadas

O Climatempo informou que o aumento das instabilidades entre quarta e sexta-feira exigem atenção nas áreas onde as pancadas podem ocorrer com maior intensidade em curto intervalo de tempo.

Durante os temporais, a recomendação é evitar áreas sujeitas a alagamentos, não atravessar ruas inundadas e buscar abrigo em locais seguros durante a ocorrência de raios. A previsão do tempo pode sofrer alterações conforme a evolução das condições atmosféricas.

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