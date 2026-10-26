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Marroquina vítima de violência doméstica é resgatada na Vila Maria, zona norte de SP

Escrito por Nanny Cox (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Uma mulher de origem marroquina, vítima de violência doméstica, foi resgatada na noite da sexta-feira, 23, na Vila Maria, zona norte da capital paulista. Ao perceber a aproximação de policiais, ela fez o sinal internacional de socorro pela janela da casa onde morava.

De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, os agentes foram ao local após uma denúncia da filha do agressor, de 13 anos.

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A adolescente ligou para o Centro de Operações da Polícia Militar pelo telefone 190. Uma funcionária da Organização das Nações Unidas (ONU), que atua no apoio a refugiados, também acionou as autoridades após um pedido de ajuda da mulher.

Depois de receberem o sinal silencioso da vítima, os policiais retiraram o homem da residência e o mantiveram afastado da mulher. Segundo a corporação, ele estava alterado.

Os agentes entraram na residência e ela repetiu o gesto, enquanto carregava um bebê no colo. Eles retiraram a mulher do local e a levaram para uma delegacia. A ação foi registrada pelas câmeras corporais dos agentes envolvidos.

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A equipe permaneceu no local para prestar assistência à mulher e à família. A funcionária da ONU também acompanhou a ocorrência e auxiliou na comunicação com a vítima.

A ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), responsável pela investigação do caso.

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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/SP/MARROQUINA/RESGATE
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