Marketing médico: aprenda com Salatiel Araújo

As alterações no comportamento da sociedade podem ser percebidas em todas as relações de consumo, inclusive na área médica. Hoje em dia, a relação médico-paciente mudou, especialmente com a transformação digital que requer do especialista uma comunicação assertiva com seu público-alvo.

Salatiel Araújo é responsável por ajudar médicos alavancar a carreira e alcançar o sucesso profissional, especialmente êxito financeiro em diversos setores da saúde. O marqueteiro explica como funciona o processo que executa com os doutores:

‘Hoje em dia é preciso ter autoridade, criar prova social e audiência, uma missão desafiadora, considerando a concorrência e as restrições do conselho da classe. Contudo, usando estratégias certas, é possível tirar um médico, qualquer outro profissional de saúde do anonimato e transformar numa referência no seu segmento. Minha missão é proporcionar fama, lotar consultórios, clínicas e/ou laboratórios dos meus clientes’, diz Salatiel.

CEO do Grupo Doutor TV, apresentador de diversas séries de saúde na TV, atualmente no comando do Nomes Notáveis na TV Caras, onde também mostra a histórias de médicos de sucesso, Salatiel Araújo foi premiado pela Câmara Municipal de São Paulo e pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pela excelência dos serviços prestados. Araújo detalha na prática seu dia a dia com os assessorados:

‘Meus clientes participam de programas de televisão frequentemente, todos são notícias em sites de notícias e celebridades, juntamente com minha equipe também prestamos suporte de mídias sociais e campanhas de captação através do tráfego pago, além de viabilizar parcerias com famosos e reuniões de network, promovemos business’, explica Araújo.

Salatiel Araújo coleciona cases de sucesso, o expert em marketing médico atende clientes de todo Brasil, além de Portugal e Estados Unidos. Agora Salatiel está lançando uma consultoria para médicos e empreendedores da área da saúde, onde identificará os déficts de comunicação e orientará os participantes do projeto com estratégias inteligentes, sempre visando notoriedade, qualidade e lucro.