Maristela Rocha participa do IV Encontro Mundial de Literatura

A carreira de sucesso da empresária e advogada Maristela Rocha Cerqueira, apresentada no livro “Think About It - o Poder da Reflexão”, garantiu que ela alcançasse um lugar que nunca imaginou, o de escritora premiada, sendo atualmente parte da Academia Internacional de Literatura Brasileira.

Sua obra está entre as cinco melhores na categoria Auto Ajuda dentro da Premiação de Destaques Literários promovida no IV Encontro Mundial de Literatura Focus Brasil, que aconteceu em Nova York no mês de agosto. Maristela foi convidada pela escritora Nereide Santa Rosa para ser mediadora do evento que reuniu escritores brasileiros que vivem em vários países do mundo.

“Recebi o convite com muita alegria e honra. Em 2021 meu Livro Think About It - o Poder da Reflexão me levou a fazer parte da Academia Internacional de Literatura Brasileira, o que já era inimaginável e uma grande honra também. Receber neste ano o convite para ser mediadora foi realmente um momento ímpar da minha carreira”, destaca a empresária que, em 2001, fundou o grupo RR, uma das maiores empresas brasileiras de call center e BPO (Business Process Outsourcing) que na sua venda contava com mais de 4 mil funcionários.

“Consolidar a minha profissão escrevendo a minha história e ser reconhecida fora do meu país é muito grandioso e realmente uma benção de Deus”, acrescentou a escritora, que comemora a possibilidade de ingressar no mercado literário e já conseguir se destacar com um livro que serve de inspiração para os leitores. “Nunca pensei que minha experiência pudesse mudar a vida de outras pessoas. E essa sensação de tocar a vida das pessoas através da bagagem profissional e pessoal é uma emoção incrível e muito gratificante”, acrescentou.

Maristela destacou ainda a importância de acreditar em si e de entender que sua carreira pode ser importante para inspirar outros empresários. “Meu querido amigo, um gênio da mente moderna, o Augusto Cury, me incentivou a escrever o livro, me mostrou que compartilhando minhas experiências eu conseguiria fazer as pessoas mais altruístas, mais ousadas, mais sonhadoras e realizadoras dos seus sonhos e elas conseguirão entender que grande motivação não está no ‘se eu tivesse’, mas sim no ‘se eu quiser’ eu posso conquistar tudo o que eu posso sonhar”, finalizou.

Focus

O Focus Brasil é reconhecido como um dos eventos culturais mais relevantes nos EUA e no mundo, sendo respeitado por instituições como Itamaraty, Ministério da Educação, BBG-Brazilian Business Group, Câmara de Comércio Brasileira (CFBACC), Centro Cultural Brasil-EUA, Organização Americana de Professores de Português (AOTP), Associação Brasileira de Imprensa Internacional (ABI), Broward Center for the Performing Arts, entre outras entidades brasileiras, americanas e internacionais.