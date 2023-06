Marinha resgata 6º sobrevivente de naufrágio em SC; dois tripulantes continuam desaparecidos

A Marinha do Brasil resgatou no fim da tarde deste domingo, 18, o sexto sobrevivente de uma embarcação que naufragou no litoral sul de Santa Catarina na sexta-feira, 16, após a passagem de um ciclone extratropical pela costa catarinense e do Rio Grande do Sul. O resgate ocorre um dia após outros cinco tripulantes terem sido encontrados em um bote salva-vidas. Duas pessoas seguem desaparecidas.

O sexto sobrevivente, segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, foi localizado à deriva em busca realizada por um helicóptero da Marinha.

Ainda segundo os bombeiros, o pescador foi levado para o Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, onde recebeu atendimento médico.

Posteriormente, foi conduzido por uma unidade do Samu para o Hospital Governador Celso Ramos, localizado no centro de Florianópolis (SC).

O barco pesqueiro Safadi Seif naufragou na costa do litoral sul de Santa Catarina na sexta-feira. A última localização confirmada da embarcação antes do incidente foi a aproximadamente 160 quilômetros da costa.

Ciclone deixou ao menos 13 mortes no RS

A passagem do ciclone deixou ao menos 13 mortos no Rio Grande do Sul. Os óbitos foram confirmados nos seguintes municípios: Maquiné (três) e Caraá (três), no litoral norte; São Leopoldo (dois), Novo Hamburgo (um), Gravataí (um) e Esteio (um), na Grande Porte Alegre; e Bom Princípio (um) e São Sebastião do Caí (um), ambos no Vale do Caí.