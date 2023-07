Marina e Sônia Guajajara participam de reunião sobre a Amazônia em Letícia, na Colômbia

As ministras do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, participam da Reunião Técnico-Científica Preparatória para a Cúpula da Amazônia, que ocorre em Letícia, na Colômbia. O encerramento do evento, neste sábado (8), contará com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A próxima Cúpula da Amazônia será organizada pelo governo brasileiro em Belém (PA) em agosto.

De acordo com o Diário Oficial da União (DOU), Maria fica nesta sexta-feira, 7, e sábado na cidade colombiana, que faz fronteira com Tabatinga, município brasileiro no Estado do Amazonas. Sônia Guajajara, por sua vez, já está no local desde ontem, com retorno ao País previsto para sábado.

A reunião em Letícia começou na quarta-feira (5) e teve em sua programação painéis sobre temas relacionados à Amazônia com especialistas, pesquisadores, representantes dos povos indígenas e da sociedade civil e de entidades que prestam cooperação internacional da região. Neste sábado, os resultados das discussões serão apresentados a Lula e ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro.