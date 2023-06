Marido some, estoura cartões e se casa novamente sem avisar esposa

Uma mulher australiana de 31 anos passou do conto de fadas ao filme de terror com o (agora ex) marido em pouco tempo. O relacionamento terminou de forma repentina após o homem desaparecer no meio da noite, sem dar o menor sinal de onde iria.

Isabelle Glastonbury conheceu o então companheiro em 2015, quando começaram a namorar e noivaram depois de alguns anos. Durante a preparação do casamento, eles se mudaram à Austrália, terra natal de Isabelle, a fim de morar por lá e conseguir um visto para o futuro esposo.

Entretanto, passado o enlace e assim que o visto foi aprovado pelas autoridades do país, o homem desapareceu. Ao site Mirror, a mulher disse que o homem sumiu repentinamente após um jantar romântico. Ao voltar para casa, Isabelle percebeu que os itens de uso pessoas do marido haviam desaparecido.

O homem ainda alterou todas as senhas de redes sociais, bloqueou o número dela e de parentes para não receber chamadas e estourou todos os cartões de crédito da loira.

“Na época, todos os nossos amigos em comum, o padrinho do nosso casamento e sua própria família, ninguém sabia onde ele estava”, disse. Pouco tempo depois, ela descobriu que o ex se casou novamente.

