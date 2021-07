Marido não perdoa traição e mulher incendeia o próprio corpo

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na última terça-feira (29), começou a circular nas redes sociais vídeos de uma mulher que incendiou o próprio corpo. De acordo com o site Aconteceu em Toledo, o fato ocorreu em Vitória, no Espírito Santo.

Segundo o site, a mulher teria sido infiel com seu marido, que, ao descobrir a traição, não a perdoou. Frustrada com a situação, a jovem decidiu atear fogo em si mesma como forma de punição. Nas imagens é possível ver que ela joga álcool no próprio corpo e, na sequência, coloca fogo.

Em chamas, a mulher aparece correndo em via público. Os vizinhos registraram o momento. “Chama os bombeiros”, diz um. “Rola no chão, rola no chão”, grita o outro.

A moça foi socorrida em estado grave e foi encaminhada para uma unidade médica do município. No entanto, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dela.

Assista: