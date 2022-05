Marido é homenageado com tatuagem por suas cinco esposas

Da Redação

Conhecido nas redes sociais por sua união com oito mulheres, o modelo e influenciador Arthur, o Urso, foi surpreendido por suas companheiras com uma homenagem. Cinco delas tatuaram seu nome na cintura para eternizar o relacionamento.

“Elas não estão só me homenageando, como toda a nossa história e o que estamos vivendo e conquistando com tudo isso. Sou bem feliz com todas elas”, disse o rapaz, em entrevista ao jornal Extra. Ele ressaltou que não sabia de nada. “Nunca pediria para tatuar meu nome, elas fizeram por amor”.

Com quase 600 mil seguidores, Arthur compartilha a rotina com as oito “esposas” e foi entrevistado em um documentário alemão sobre modelos de relacionamentos.

Arthur e suas mulheres ficaram conhecidos após a celebração simbólica do casório, feita em São Paulo. O intuito de oficializar a união foi uma forma de se posicionarem contra a monogamia e celebrar o “amor livre”.

Com informações, Metrópoles.