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Marido de ex-miss morta pela sogra afirma que usou cadáver para amamentar o filho

A jovem de 27 anos foi morta com disparos na região do rosto, cabeça e pescoço

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 10:40:05 Editado em 30.04.2026, 10:39:58
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Marido de ex-miss morta pela sogra afirma que usou cadáver para amamentar o filho
Autor Foto: Reprodução

O comportamento do marido da ex-miss Carolina Flores Gómez, de 27 anos, passou a ser investigado após o assassinato da jovem, ocorrido em 15 de abril, na Cidade do México. Segundo relatos divulgados pela imprensa local, ele teria permanecido na residência após o crime e tomado atitudes consideradas incomuns pelas autoridades.

📰LEIA MAIS: Ex-miss de 27 anos é morta a tiros pela sogra; veja vídeo

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Carolina, que representou o México no concurso Miss Teen Universe 2017, foi morta com disparos na região do rosto, cabeça e pescoço. A principal suspeita do crime é a sogra da vítima, Erika Maria Herrera, de 63 anos, que está sendo procurada.

De acordo com informações, o viúvo, identificado como Alejandro, afirmou que não acionou a polícia imediatamente porque priorizou os cuidados com o bebê do casal. Ele relatou que tentou alimentar a criança e realizar outros cuidados antes de buscar assistência.

Ainda segundo os relatos, o contato com as autoridades teria ocorrido apenas no dia seguinte. A mãe da vítima, Reyna Gómez Molina, questionou a conduta do genro e levantou a suspeita de que a demora possa ter favorecido a fuga da investigada.

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Imagens que circulam nas redes sociais mostram a suspeita se aproximando da nora pouco antes dos disparos. No vídeo, a vítima aparece caminhando em direção à parte externa da residência, quando é seguida, e logo são ouvidos tiros.

Relembre:

Após o crime, o marido surge nas imagens segurando o filho do casal e questionando a mãe sobre o ocorrido. A mulher teria respondido que agiu motivada por conflitos familiares.

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"Ela me deixou com raiva", respondeu a mãe. "Você é meu, ela te roubou de mim", acrescentou a mulher.

A polícia mexicana realiza buscas pela suspeita e apura as circunstâncias do caso, incluindo a conduta do viúvo e o possível atraso na comunicação às autoridades.

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ASSASSINATO Cidade do México conflitos familiares Crime investigação policial Miss Teen Universe
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