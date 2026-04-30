Marido de ex-miss morta pela sogra afirma que usou cadáver para amamentar o filho
A jovem de 27 anos foi morta com disparos na região do rosto, cabeça e pescoço
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O comportamento do marido da ex-miss Carolina Flores Gómez, de 27 anos, passou a ser investigado após o assassinato da jovem, ocorrido em 15 de abril, na Cidade do México. Segundo relatos divulgados pela imprensa local, ele teria permanecido na residência após o crime e tomado atitudes consideradas incomuns pelas autoridades.
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Carolina, que representou o México no concurso Miss Teen Universe 2017, foi morta com disparos na região do rosto, cabeça e pescoço. A principal suspeita do crime é a sogra da vítima, Erika Maria Herrera, de 63 anos, que está sendo procurada.
De acordo com informações, o viúvo, identificado como Alejandro, afirmou que não acionou a polícia imediatamente porque priorizou os cuidados com o bebê do casal. Ele relatou que tentou alimentar a criança e realizar outros cuidados antes de buscar assistência.
Ainda segundo os relatos, o contato com as autoridades teria ocorrido apenas no dia seguinte. A mãe da vítima, Reyna Gómez Molina, questionou a conduta do genro e levantou a suspeita de que a demora possa ter favorecido a fuga da investigada.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a suspeita se aproximando da nora pouco antes dos disparos. No vídeo, a vítima aparece caminhando em direção à parte externa da residência, quando é seguida, e logo são ouvidos tiros.
Relembre:
“Q HICISTE MAMÁ!?”— Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026
Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.
Ahí la mató.
Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.
Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.
El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz
Após o crime, o marido surge nas imagens segurando o filho do casal e questionando a mãe sobre o ocorrido. A mulher teria respondido que agiu motivada por conflitos familiares.
"Ela me deixou com raiva", respondeu a mãe. "Você é meu, ela te roubou de mim", acrescentou a mulher.
A polícia mexicana realiza buscas pela suspeita e apura as circunstâncias do caso, incluindo a conduta do viúvo e o possível atraso na comunicação às autoridades.
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