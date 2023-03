Mariana: Vale diz que não foi notificada sobre depósito judicial de R$ 10,3 bilhões

Beth Moreira (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Vale divulgou fato relevante nesta sexta-feira, 31, informando que não foi notificada da decisão judicial noticiada na imprensa, que teria determinado o depósito judicial no valor de R$ 10,3 bilhões, dividido igualmente entre a companhia e a BHP Brasil, em dez parcelas, sendo a primeira após 40 dias da publicação da decisão.

continua após publicidade .

"A companhia se manifestará oportunamente no processo sobre a decisão, contra a qual cabe recurso", afirma a empresa no documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Conforme informou nesta quinta-feira, 30, o site de notícias G1, a Justiça Federal decidiu que a Vale e a BHP Billiton façam um depósito judicial de R$ 10,3 bilhões como forma de garantir a execução dos programas da Fundação Renova. A decisão foi dada pelo juiz federal Michael Procópio Ribeiro Alves Avelar.

continua após publicidade .

"A Vale reforça seu compromisso com a reparação e compensação em favor da sociedade e meio ambiente e registra que, em cumprimento às disposições do TTAC1, mantém os repasses feitos em favor da Fundação Renova, entidade criada em conjunto com o Poder Público, para reparação integral dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão (em Mariana, MG)", destaca a companhia.

Até janeiro de 2023, afirma, já foram indenizadas mais de 410,8 mil pessoas, com mais de R$ 28,42 bilhões destinados às ações executadas pela Fundação Renova.