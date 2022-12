Marcos Caruso nega casamento com namorado e explica foto de alianças

Da Redação

Ator desmentiu que se casou com namorado após notícia circular pela internet

O ator Marcos Caruso esclareceu o seu atual status de relacionamento com o namorado, o técnico em enfermagem Marcos Paiva, após uma foto de alianças postada Instagram gerar o maior burburinho de ele os dois haviam se casado em Portugal. O ator disse que não se casou com o namorado, apenas mostrou anéis comprados em uma feirinha.

A publicação feita por Marcos Paiva agitou as redes sociais e a palavra “casamento” parou nos assuntos mais comentados das redes sociais. O ator, no entanto, esclareceu que não houve cerimônia de casamento.

“Não houve cerimônia nenhuma de casamento. Estivemos em Lisboa para assistirmos ao sucesso que minha peça está fazendo por lá e postamos as mãos para o alto, com anéis comprados numa feirinha no Bairro Alto, e já acontece a repercussão de que houve casamento”, disse.

Mesmo com a exposição nas redes sociais, Marcos Caruso deixou claro que quer continuar mantendo seu relacionamento de forma discreta: “Continuo com a discrição de sempre quanto à minha vida pessoal. Estamos muito felizes e, na medida do possível e do querer, discretos”.

Com informações do Gshow.

