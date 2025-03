Março terá "Lua de Sangue" com visibilidade em todo o Brasil

O fenômeno conhecido como “Lua de Sangue” acontecerá nos dias 13 e 14 de março. Ao todo, o eclipse lunar total terá 65 minutos de totalidade, com o evento completo durando mais de seis horas. Por ser um eclipse lunar, apenas o lado da Terra que estiver durante a noite o verá.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: 'Superlua de sangue' ficará visível neste domingo com eclipse total



Embora o ponto de maior eclipse seja no Oceano Pacifico, a lua de sangue será mais visível na América do Sul e na América do Norte. Locais como Europa, África e Leste Asiático verão o fenômeno parcialmente. Já a Europa Ocidental e a Oeste da África enxergarão a totalidade antes do pôr da lua.

continua após publicidade

Um dos principais fatores para conseguir ter uma boa observação do evento são as condições climáticas, pois o céu limpo ajuda a ver melhor. As regiões que levam mais vantagem nesse aspecto são o sul da Califórnia, Arizona, o deserto do Atacama no Chile, o oeste da Argentina e a grande parte do México.

Além disso, diferente do eclipse solar, é seguro olhar para a lua durante um eclipse lunar total, uma vez que o fenômeno não traz riscos para os olhos.

A lua de sangue acontecerá em cinco fases e promete ser visível em todas as regiões do Brasil. Por aqui, o evento deve começar às 2h09, tendo o ápice às 3h58. As informações são do Metrópoles.



Siga o TNOnline no Google News