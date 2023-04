Márcio Batista pode ajudá-lo a alcançar o sucesso no Marketing Digital

Da Redação

Você sente que está perdendo oportunidades em seu negócio? Você não sabe por onde começar a aprender Marketing Digital para alavancar suas vendas?

Saiba que isso é muito comum, mas que pode ser solucionado. De acordo com uma pesquisa da do GEM (Global Entrepreneurship Monitor) de 2021, o Brasil é o sétimo país no mundo a ter um alto volume de empreendedores. Isso significa muita concorrência, não importa qual o segmento de seu negócio.

O levantamento chamado Pesquisa da Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil de 2021 mostrou que 94% das empresas investem em Marketing Digital para alavancar as oportunidades de negócio. Ou seja, grande parte dos brasileiros já sabem a importância de investir em marketing na internet.

Esses dados podem deixar qualquer um nervoso. Além do Brasil ter muito empreendedorismo para competir com seu negócio, a maioria das empresas já investem em Marketing Digital. Isso significa que você precisa aplicar técnicas de marketing ainda mais assertivas.



No entanto, para ter um negócio de sucesso, é preciso saber quais técnicas de Marketing Digital servem para aumentar as vendas de seu empreendimento.

O responsável por uma empresa não pode perder tempo aprendendo técnicas que não valem a pena. Também não é rentável investir muito dinheiro em algo que pode não dar retorno significativo.

A solução é encontrar uma empresa que ofereça tais serviços de forma personalizada, atendendo aos objetivos e necessidades de seu negócio, além de uma consultoria para ensiná-lo sobre as melhores técnicas de Marketing Digital para aumentar suas vendas.

É essa a proposta da empresa Sua Marca no Topo e da Agência Leads Infinitos, fundadas pelo CEO Márcio Batista.

O objetivo da Agência Leads Infinitos é prestar todo o serviço de Marketing Digital necessário ao seu negócio para aumentar suas vendas através da internet.

Já o objetivo da Sua Marca no Topo é ensinar tanto proprietários de empresas quanto outros profissionais a atuarem com sucesso no Marketing Digital.



O perfil de Instagram de ambas as empresas oferece conteúdo valioso, gratuito e diário sobre Marketing Digital.

“Eu pego os problemas dos clientes e trago dezenas ou centenas de soluções para cada um”, explica o CEO Márcio Batista.

Acesse as redes sociais das empresas para contratá-las e faça de seu negócio um sucesso, diferente de todos os concorrentes e acima das estratégias de Marketing Digital superficiais das outras empresas: Instagram Sua Marca no Topo, Instagram AgênciaLeads Infinitos.





