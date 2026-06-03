Marcha para Jesus: veja bloqueios, ruas fechadas e horários em SP

A cidade de São Paulo recebe a 34ª edição da Marcha para Jesus nesta quinta-feira, 4, dia de Corpus Christi. Mais de dois milhões de pessoas, oito trios elétricos e 26 mil caravanas são esperadas pelos organizadores. O evento vai parar o trânsito na capital paulista entre a Luz, no centro, e Santana, na zona norte.

O trajeto começa às 9h30 na Estação da Luz e percorre 3,5 quilômetros até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB), em Santana, onde foi montado um palco.

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A partir das 11h, a multidão de fiéis começa a chegar à Avenida Santos Dumont, próxima ao Campo de Marte, para acompanhar shows gospel, cultos e discursos políticos. A previsão é de que o evento vá até 22h.

A concentração para a marcha começa às 6h. Já a caminhada vai das 9h30 às 14h, e as apresentações, das 11h às 21h.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que vai monitorar o trânsito na Luz e em Santana desde a noite desta quarta até a madrugada de sexta.

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A CET recomenda que a população prefira o transporte público para cruzar a região. Para assistir aos shows, o passageiro pode utilizar as estações de metrô Santana, Carandiru ou Tietê, da Linha 1-azul.

Veja as rotas alternativas

Para fugir do trânsito nesta quinta na zona norte, os motoristas podem utilizar as avenidas Braz Leme e Cruzeiro do Sul como alternativa à Santos Dumont.

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A Avenida Tiradentes, na Luz, estará parcialmente bloqueada até perto de 13h. Mas a pista local sentido Santana estará liberada para aqueles que precisam ir para a zona norte. A partir dela, será possível acessar a Rua Pedro Vicente e chegar à Cruzeiro do Sul.

Quem fizer o caminho contrário, da zona norte com destino ao centro ou à zona sul, pode usar as avenidas Cruzeiro do Sul, do Estado e Senador Queiróz, retornando ao Eixo Norte-Sul pela Avenida Prestes Maia ou pela Rua Dom Francisco de Souza.

Já o motorista que precisa ir para a região do Ibirapuera ou do Aeroporto de Congonhas deve preferir o caminho pela Ponte da Casa Verde.

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Veja as interdições

- Praça da Luz, nos dois sentidos, das 21h da quarta, 3, às 10h30 de quinta, 4;

- Avenida Tiradentes, pista local no sentido aeroporto entre a Praça da Luz e a Rua dos Bandeirantes, das 4h às 12h de quinta;

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- Avenida Tiradentes, pista central sentido Aeroporto entre a Praça da Luz e a Rua dos Bandeirantes, das 7h às 12h30 de quinta;

- Avenida Tiradentes, pista central no sentido Santana entre as ruas Mauá e dos Bandeirantes, das 7h às 12h30 de quinta;

- Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos entre a Rua dos Bandeirantes e a Ponte das Bandeiras; das 7h às 13h de quinta;

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- Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos entre Ponte das Bandeiras e Praça Campo de Bagatelle das 9h às 13h30 de quinta;

- Praça Campo de Bagatelle, em toda a extensão, das 9h às 14h de quinta;

- Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos entre a Praça Campo de Bagatelle e Avenida General Pedro Leon Schneider das 10h às 14h30 de quinta;

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- Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos entre as avenidas General Pedro Leon Schneider e Braz Leme, da 0h de quinta à 1h de sexta, 5.

As ciclofaixas estarão fechadas nas avenidas Santos Dumont e General Pedro Leon Schneider e em parte da General Ataliba Leonel, no trecho entre as ruas Dr. Zuquim e Voluntários da Pátria.