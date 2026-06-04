Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis nas ruas de SP

Milhares de fiéis marcharam pela cidade de São Paulo nesta quinta-feira, 4, feriado de Corpus Christi. Trajados com camisetas azuis e faixas na cabeça, muitos seguiram uma tradição da Marcha para Jesus e carregaram pedidos de bênçãos nas palmilhas dos sapatos ao percorrerem o trajeto de 3,5 quilômetros entre a Luz, no centro, e a Praça Heróis da FEB, em Santana, na zona norte.

A 34.ª edição da Marcha para Jesus, evento realizado desde 1993 pela igreja evangélica Renascer em Cristo, foi marcada por louvores, orações e choros - além de forte presença política. O evento reuniu no mesmo trio o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o advogado-geral da União Jorge Messias, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

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Com a participação de integrantes de diferentes denominações cristãs, a multidão saiu por volta das 10h da Luz. Os principais nomes do gospel nacional, como Aline Barros, Gabriela Rocha, Thalles Roberto, Ton Carfi e Maria Marçal, arrastaram as vibrações da plateia com diferentes estilos de música, de sertanejo e pop ao eletrônico e rock.

O apóstolo Estevam Hernandes, fundador da Marcha, disse que caravanas de todo o Brasil e de países da América e da África se cadastraram para participar do evento, em um total de mais de 900 mil pessoas cadastradas.

"A Marcha para Jesus é um fenômeno de público porque ela é um estímulo à fé e ao que há no sentimento do coração das pessoas no sentido de caminharem juntas, professarem a sua fé e também de receber essa mensagem viva que é a mensagem de paz em Jesus Cristo", disse Hernandes.

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O Monitor de Debate Político da USP/Cebrap estimou que havia entre 29,2 mil e 37,8 mil pessoas na caminhada às 10h20. A entidade afirmou que não realizaria medições próximo ao palco por causa das restrições para sobrevoo de drones em área do entorno do Aeroporto do Campo de Marte, que fica ao lado da estrutura da Marcha.

"É um evento que ajuda muito a cidade, do ponto de vista de geração de emprego, de movimentação econômica e da visibilidade de São Paulo como cidade que consegue fazer grandes eventos com total qualidade e grande adesão do público", comentou o prefeito Ricardo Nunes.