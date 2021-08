Da Redação

Marburg: Guiné registra 1ª morte por vírus raro e contagioso

Nesta segunda-feira (9) foi registrado o primeiro caso ocasionado por um vírus raro e altamente contagioso em Guiné, país na África Ocidental. A informação foi confirmada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com a OMS, o vírus de Marburg é semelhante ao Ebola. Amostras do vírus, que foram retiradas do paciente na cidade de Gueckedou, no sul do país, identificaram febre hemorrágica.

O Marburg causa sintomas semelhantes aos do Ebola, começando com febre e fraqueza e frequentemente levando a sangramento interno ou externo, falência de órgãos e morte.



Ainda conforme a OMS, o vírus é transmitido por meio de morcegos frugívoros e pode ser transmitido entre humanos por meio de contato com fluídos corporais de pessoas infectadas ou em superfícies e materiais contaminados. Ainda não há vacinas ou tratamento antiviral. Existem apenas tratamentos específicos que podem aumentar a chance de sobrevivência dos pacientes.



A detecção do caso acontece menos de dois meses após Guiné declarar o fim do surto mais recente de ebola.