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Mapa do Caminho sobre combustíveis fósseis poderá ser levado para a COP32, diz Capobianco

Escrito por Renan Monteiro e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, disse que o governo brasileiro pretende levar à COP32, que será realizada em 2027, uma versão final e estabelecida do que tem sido chamado de "Mapa do Caminho" da transição energética, para o fim do uso de combustíveis fósseis.

Ele participou de entrevista coletiva no Ministério de Minas e Energia, após reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da reunião, mas foi embora antes das falas dos ministros.

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Capobianco ressaltou a aprovação pelo CNPE das diretrizes do "Mapa do Caminho". Segundo ele, "a decisão de aprovar as diretrizes, o cronograma e o processo é para que o Brasil elabore seu mapa do caminho para construir um processo adequado, justo e economicamente viável do afastamento do uso de combustíveis fósseis".

"Esse foi um desafio colocado pelo presidente Lula na COP30. Vamos levar à COP31 esse processo organizado com diretrizes e previsões para que a gente possa elaborar o mapa e levar para a COP32 esse mapa já estabelecido", afirmou.

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COP31/TURQUIA/MAPA DO CAMINHO/CAPOBIANCO
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