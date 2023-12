Mãozinha da Família Addams é acusada de racismo

Siga o TNOnline no Google News

Uma peça de propaganda em um ponto de ônibus próximo ao antigo Bahia Othon Palace, em Salvador (BA) gerou polêmica e acusações de discriminação racial contra a marca de produtos de higiene Ypê. A controvérsia surgiu devido à utilização da Mãozinha, da Família Adams, segurando o desengordurante da empresa.

Não é o fato do personagem Mãozinha, proveniente de um filme de terror, ser o protagonista da campanha publicitária que está causando impacto. Através das redes sociais, a professora da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Bárbara Carine divulgou um vídeo intitulado "A manifestação evidente do racismo", no qual critica a representação de "uma mão negra segurando um produto de limpeza" e solicita medidas por parte da prefeitura de Salvador e da Ypê.

Veja o que diz a Ypê:

A peça Mãozinha, exposta em Salvador/BA, remete ao icônico personagem norte-americano Mãozinha, da “A Família Addams”, baseado no filme dos anos 90. O personagem protagoniza uma campanha lançada em outubro na qual o Mãozinha limpa a casa da “Família Addams”.

A ativação itinerante faz parte da ação de comunicação que contemplava além da escultura do personagem, totem eletrônico com pôster da campanha e ambientação em abrigo de ônibus. A exposição também passou por São Paulo e Campinas e já foi encerrada.







