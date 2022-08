Manutenção no Cantareira pode deixar 5 milhões sem Água na capital e sete cidades

Redação (via Agência Estado)

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai realizar no próximo fim de semana uma manutenção no Sistema Cantareira que pode afetar o abastecimento de água para quase 5 milhões de pessoas na capital e em mais sete cidades da Grande São Paulo - Guarulhos, Osasco, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Cajamar e São Caetano do Sul.

Segundo a empresa, será necessário fazer uma parada programada no funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guaraú, responsável pela produção de água do sistema, entre as 18h de sábado, 20, e as 6h de domingo, 21. A retomada completa do fornecimento deve acontecer até a segunda-feira, 22.

"Imóveis com caixa-d'água obrigatória e com reservação para ao menos 24 horas, como determina decreto estadual, devem sentir com menos intensidade a alteração no fornecimento", afirma em nota a companhia, que orienta a população a usar a água de forma consciente.

Segundo a Sabesp, o abastecimento em regiões com serviços essenciais, como hospitais, será redirecionado para que não haja intermitência. Para situações de emergência, diz a empresa, serão disponibilizados caminhões-tanque.

A Sabesp afirma ainda que, durante a parada programada do Cantareira, será acionada a flexibilização do Sistema Integrado da Região Metropolitana de São Paulo, permitindo que as regiões afetadas recebam momentaneamente água de outros sistemas.

Durante a manutenção preventiva, será feita a adequação da estrutura de chegada de água à ETA Guaraú, além da troca, devido ao "desgaste natural", de uma válvula com 1,1 metro de diâmetro e 16 toneladas na Estação Elevatória Santa Inês. Outras duas válvulas serão substituídas no Reservatório Vila Jaraguá, na zona norte.

Ao final do trabalho, uma nova adutora entrará em operação e vai reforçar o abastecimento na região de Perus, na capital, e nos municípios de Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras, beneficiando cerca de 300 mil pessoas, de acordo com a Sabesp.