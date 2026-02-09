Manobrista de academia onde mulher morreu era responsável por limpeza de piscina, diz polícia

Segundo a Polícia Civil, o manobrista da academia C4 Gym, no Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo, onde uma mulher morreu após ter contato com a água da piscina, era responsável pela manutenção e limpeza.

A unidade foi interditada preventivamente pela Subprefeitura de Vila Prudente nesta segunda-feira, 9, após ser constatado "situação precária de segurança".

Em entrevista à GloboNews, o delegado Alexandre Bento, titular do 42° Distrito Policial, e responsável pelo caso, disse que a polícia tenta localizar o manobrista. "Não localizamos o manobrista que seria o responsável pela lavagem da piscina. A pessoa que faz a mistura dos produtos".

Pelo menos cinco pessoas passaram mal após participarem de aulas de natação. Entre elas está Juliana Faustino Bassetto, que morreu no último sábado, 7. Professora, Juliana tinha 27 anos e era casada com Vinícius de Oliveira, de 31 anos, que também participou de uma aula e está internado em estado grave.

A suspeita inicial é de que houve uma mistura de produtos químicos que causou a dispersão de gases no ambiente e intoxicou os alunos. Segundo Bento, esse gás tóxico provocou "asfixia, queima das vias aéreas e bolhas no pulmão das vítimas. Estamos tentando entender quais produtos e em qual proporção foram usados", explicou o delegado.

A perícia apura se houve erro na dosagem de produtos químicos ou o uso de substâncias irregulares na manutenção. De acordo com testemunhas, os alunos sentiram um forte cheiro químico na água, seguido de sintomas como queimação nos olhos e episódios de vômito.

O caso foi registrado como morte suspeita e perigo para a vida ou saúde no 6º Distrito Policial de Santo André e é investigado pelo 42º DP, no Parque São Lucas.

Procurada, a direção da Academia C4 GYM disse lamentar profundamente o ocorrido e informou ter prestado atendimento imediato a todos os envolvidos.