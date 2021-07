Manifestantes queimam estátua durante protesto em SP; veja

Da Redação

Estátua de homenagem ao bandeirante Manuel de Borba Gato, foi queimada por um grupo de manifestantes neste sábado (24), na zona sul de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar (PM) da capital paulista, indivíduos chegaram de carro, queimaram pneus na base da estátua e danificaram o monumento, mesmo com a intervenção rápida dos bombeiros.

A PM de São Paulo não informou o registro de prisões na ocorrência que também não teve feridos no protesto contra o governo Bolsonaro. A polêmica em torno da figura de Borba Gato, está na representação do bandeirante sobre importantes escravocratas da história do Brasil. Pelas redes sociais, o debate está em torno do papel dele frente aos escravos, índios e negros no país.

A estátua tem mais de 13 metros de altura e é esculpida em argamassa e trilhos. Ela foi criada pelo artista Júlio Guerra e concluída em 1963.

Até Felipe Neto, participou da discussão pelo Twitter. “Fogo aos genocidas”, postou o youtuber.

Veja: