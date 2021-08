Manifestantes puxam faixa de bolsonaristas em tumulto; veja

Da Redação

Um princípio de tumulto entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, em frente ao hotel onde o petista estava hospedado. O caso aconteceu na avenida Beira Mar, em Fortaleza.

continua após publicidade .

As cenas viralizaram nas redes sociais. No vídeo, um manifestante pró-Lula desafia o grupo rival e arranca de bolsonaristas uma faixa que era utilizada com críticas ao ex-presidente.

Ainda, é possível ver o apoiador arrastando a faixa no meio da via, enquanto era aplaudido por simpatizantes do ex-presidente. Na sequência, ele parece zombar dos opositores ao encenar uma performance coreográfica com provocações diretas ao grupo.

continua após publicidade .

Com informações da Banda B.