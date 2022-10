Manifestantes bolsonaristas bloqueiam 21 pontos em SC após eleições

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os bloqueios começaram a ser feitos na manhã desta segunda-feira (31)

Manifestantes bolsonaristas bloquearam pelo menos 21 trechos de rodovias de Santa Catarina na manhã desta segunda-feira (31), após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer as eleições. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), queimaram pneus e colocaram areia nas vias.

continua após publicidade .

Leia mais: Caminhoneiros fecham rodovias em 11 estados após eleições; veja

Ainda conforme a corporação, não há liderança para negociar a liberação dos trechos, portanto, não existe um prazo para que as vias sejam liberadas.

continua após publicidade .

O órgão não soube informar até as 10h50 se veículos oficiais, como ambulâncias e ônibus, estão sendo liberados para passar. "Não há um padrão. Em cada lugar a situação é diferente. Não há lideranças definidas. Negociação difícil", disse a assessoria da PRF.



Também não há informações oficiais sobre o que pedem os manifestantes.

Veja a lista de bloqueios em SC:



BR-101, km 06 (Garuva): sentido Sul interditado

BR-101, km 25 (Joinville): sentido Norte interditado

BR-101, km 116 (Itajaí): sentido Sul interditado

BR-101, km 215 (Palhoça): ambos os sentidos

BR-101, km 265 (Imbituba): ambos os sentidos

BR-101, km 282 (Imbituba): ambos os sentidos

BR-101, km 340 (Tubarão): ambos os sentidos

BR-101, km 379 (Içara): ambos os sentidos

BR-101, km 401 (Maracajá): ambos os sentidos

BR-101, km 445 (Santa Rosa do sul): ambos os sentidos

BR-116, km 7 (Mafra): ambos os sentidos

BR-116, km 35 (Itaiópolis): total, ambos os sentidos

BR-116, km 54 (Papanduva): total, ambos os sentidos

BR-153 km 97 (Irani): parcial, ambos os sentidos

BR-280 km 55 (Guaramirim): total, ambos os sentidos

BR-280 km 231 (Canoinhas): parcial, ambos sentidos

BR-280 km 120 (Rio Negrinho): total, ambos os sentidos

BR-470, km 57 (Pomerode): total, ambos os sentidos

BR-470, km 67 (Indaial): total, ambos os sentidos

BR-470, km 139 (Rio do Sul): total, ambos os sentidos

BR-470, km 247 (Curitibanos): parcial, ambos os sentidos

Siga o TNOnline no Google News