Mangueira de combustíveis estoura e deixa menino gravemente ferido

Um acidente grave deixou uma criança de 3 anos gravemente ferida na manhã dessa quinta-feira (28) em Rio Verde, Goiás. De acordo com as informações das autoridades, o menino sofreu graves queimaduras depois de uma mangueira de combustível estourar durante o reparo de um motor em uma oficina mecânica. A vítima se encontra entubada em um leito de Unidade de Terapia Intensiva.

Conforme informado, o pai do garoto, identificado como Mateus Oliveira, realizava a manutenção do veículo e também sofreu queimaduras. O homem fazia o reparo do carro na calçada da oficina onde trabalha, acompanho do filho, o pequeno Nicolas Gabriel. Os dois foram socorridos por um colega de serviço do trabalhador e levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Por sofrer menos ferimentos, Mateus foi atendido e liberado no mesmo dia. Nicolas, por sua vez, precisou ser encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

A mãe de Nicolas informou que o filho teve queimaduras de primeiro e segundo graus no rosto e nos braços. A instituição de saúde onde o pequeno está internado informou que o quadro de saúde dele é grave e que conta com a ajuda de aparelhos para respirar.

Ainda segundo a mãe, ela deixou o filho com o pai para ajudar uma amiga em uma mudança. “Ele sempre fica na oficina, pois eu trabalho. O Nicolas é um menino curioso e gosta de ver o pai trabalhar”, disse ela ao portal G1. Ela afirma que sempre toma cuidados com o filho e diz que foi um acidente.

