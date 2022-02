Manchas de óleo voltam a se espalhar por praias do Ceará

Da Redação

O litoral do Ceará voltou a ser invadido por manchas de óleo. Ao menos 33 praias cearenses registraram a chegada do material nesta semana, conforme informações divulgadas pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema) do Estado. Além de praias de Fortaleza na região metropolitana, o óleo chegou a diversas regiões do litoral cearense, como Aracati, Fortim, Beberibe, Barra Nova e Paracuru.

Ainda não há informações precisas sobre o que causou o vazamento. O óleo tem uma aparência de graxa. Sabe-se que a Petrobras tem desativado campos de petróleo na região, mas não há como vincular o problema com essas operações. Há equipes do Ibama se deslocando para o local para limpar a região.

O caso é investigado por equipes da Sema e do Ibama. A hipótese de que se trataria de resquícios da tragédia ocorrida em 2019, quando todo o litoral do país foi atingido por manchas de óleo, foi descartada.

Veja quais praias e municípios já têm registro de manchas de óleo no Ceará:

Litoral Leste

- Aracati: Cumbe, Canoa Quebrada, Majorlândia, Quixaba e Lagoa do Mato;

- Fortim: Praia Canoé e Praia do Forte;

- Beberibe: Praia do Parajuru e Prainha do Canto Verde;

- Cascavel: Barra Nova, Barra Velha, Águas Belas e Caponga

Fortaleza e Região Metropolitana

- Aquiraz: Porto das Dunas, Japão, Prainha, Marambaia, Praia Bela, Praia do Presídio, Praia do Iguape, Praia do Barro Preto e Praia do Batoque;

- Fortaleza: Praia da Abreulândia, Sabiaguaba, Praia do Futuro e Praia da Leste Oeste;

- Caucaia: Praia do Cumbuco;

- São Gonçalo do Amarante: Praia da Taiba, Pecém e Barramar.

Litoral Oeste

- Paracuru: Praia do Quebra Mar, Praia Pau Enfincado e Praia do Vapor.