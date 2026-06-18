"Mamãe Noel" é julgada por matar o marido "Papai Noel" a facadas em SC

Uma servidora pública de 54 anos,está sendo julgada nesta quinta-feira (18) pelo assassinato do próprio marido, de 48 anos, ocorrido em dezembro de 2020. O casal era conhecido em Campo Alegre, no norte de Santa Catarina, por interpretar "Mamãe Noel" e "Papai Noel" em eventos beneficentes da comunidade. O julgamento ocorre no Tribunal do Júri de São Bento do Sul e começou às 9h.

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De acordo com a denúncia do Ministério Público, a esposa matou o marido durante uma discussão dentro da residência do casal, cinco dias antes do Natal. A briga começou em razão de um vazamento em uma máquina de lavar roupas. Durante o desentendimento, ela atingiu o companheiro com uma facada no tórax. O golpe perfurou uma região próxima ao coração, provocando hemorragia interna que causou a morte.



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A defesa sustenta que o episódio ocorreu em contexto de violência doméstica. Conforme a tese apresentada aos jurados, ela sofria agressões há anos e reagiu para se proteger durante mais um episódio de violência. Um laudo pericial constatou escoriações e hematomas no braço da mulher. A defesa afirma que os ferimentos foram provocados por um puxão dado pelo marido instantes antes do golpe fatal.

Os advogados também apresentaram boletim de ocorrência registrado em 2015 contendo relatos de supostas agressões praticadas pelo homem contra a esposa. O Ministério Público pede condenação por homicídio qualificado por motivo fútil. A defesa busca reconhecimento da legítima defesa e consequente absolvição.

O casal participava de programas sociais e eventos voltados para crianças durante o período natalino. A morte provocou forte comoção entre os moradores e transformou o processo em um dos mais comentados da região nos últimos anos. Após o crime, a servidora pública apresentou-se espontaneamente à polícia e passou a responder ao processo em liberdade.

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Caso a acusação prevaleça, a acusada deixará o tribunal presa para iniciar cumprimento da pena que será fixada pelo juiz. O julgamento ainda não terminou, mas deve ser concluído ainda nesta quinta-feira (18).