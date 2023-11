Mais um fã de Taylor Swift morre no Rio de Janeiro

Mais um fã da cantora Taylor Swift morreu no Rio de Janeiro. O jovem de 23 anos que não teve o nome divulgado, foi encontrado desacordado no entorno do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, na zona norte, no fim da tarde de segunda-feira (20), poucas horas antes do início do último show da cantora na cidade. Desta vez, a Prefeitura Municipal afirma que o óbito não tem relação direta com o show da artista norte-americana.

Ele foi levado de ambulância até o Hospital Municipal Salgado Filho, mas não respondeu às manobras de reanimação. A suspeita é que o jovem tenha tido um mal súbito. O prefeito Eduardo Paes se manifestou nas redes sociais para esclarecer que a morte deste fã não tem relação direta com o show da cantora. "Antes que divulguem de forma equivocada, o óbito de ontem não tem qualquer relação com o evento. O paciente tinha problemas de saúde preexistentes", disse. A morte é investigada pela Polícia Civil.

Esta é a terceira morte envolvendo fãs da cantora durante a passagens da The Eras Tour pelo Rio de Janeiro. Na última sexta-feira (17), a estudante de psicologia Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Ela passou mal durante o show de estreia da turnê que aconteceu em meio à onda de calor extremo que afetou diversas cidades do país.

No domingo (19), um turista de 25 anos, que estava no Rio de Janeiro também para assistir ao show de Taylor Swift, foi morto com uma facada, durante um assalto em Copacabana. Assim como Ana Benevides, Gabriel Mongenot é natural de Mato Grosso do Sul. No roubo, os criminosos levaram a chave de um veículo e dois telefones celulares.

As informações são do Correio Brasiliense

