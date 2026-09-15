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Mais dois bebês com esquema vacinal incompleto são diagnosticados com sarampo em SP

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Estado de São Paulo registrou quatro novos casos de sarampo, totalizando 36 confirmações em 2026, informou a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) nesta terça-feira, 15.

Segundo a pasta, entre os novos registros, três são de moradores da capital, dois meninos com menos de dois anos, ambos com esquema vacinal incompleto, e uma mulher de 24 anos, com histórico de vacinação. O quarto caso é de um homem de 36 anos, morador de Santo André, também vacinado.

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Na semana passada, uma bebê de seis meses, que não tinha sido vacinada, também teve o diagnóstico da doença confirmado.

Com isso, dos 36 casos registrados neste ano, 32 são de residentes da capital, dois de São Bernardo do Campo, um de Guarulhos e um de Santo André.

A imunização é a principal forma de prevenção contra a doença.

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Vacinação na capital paulista

Além da vacinação de rotina, a capital paulista realizou uma campanha contra a doença e todos os postos aplicaram a dose de reforço em pessoas de 6 meses a 59 anos.

Agora, o reforço está disponível em três distritos da zona norte da cidade:

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Vila Maria

Vila Medeiros

Vila Guilherme

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Vacinação em todo o Estado

A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde dos 645 municípios do estado.

Os públicos elegíveis para a vacinação contra o sarampo são:

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Crianças

Aos 12 meses: primeira dose da vacina contra o sarampo.

Aos 15 meses: segunda dose da vacina contra o sarampo.

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Pessoas de 15 meses a 29 anos

Devem ter duas doses da vacina contra o sarampo registradas, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.

Pessoas de 30 a 59 anos

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Devem ter pelo menos uma dose da vacina contra o sarampo registrada na caderneta.

Trabalhadores da saúde

Devem ter duas doses da vacina, independentemente da idade.

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Dose zero para bebês

A dose zero da vacina tríplice viral continua sendo aplicada em crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias que residem nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.

A dose zero também pode ser indicada para crianças dessa faixa etária que tiveram contato com pessoas com suspeita ou confirmação de sarampo, conforme avaliação das equipes de vigilância.

A dose zero não substitui as doses previstas no calendário vacinal. Mesmo que seja vacinada antes de completar 1 ano, a criança deverá receber normalmente a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses.

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Bebês casos sarampo SAÚDE SP
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