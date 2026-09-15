Mais dois bebês com esquema vacinal incompleto são diagnosticados com sarampo em SP
O Estado de São Paulo registrou quatro novos casos de sarampo, totalizando 36 confirmações em 2026, informou a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) nesta terça-feira, 15.
Segundo a pasta, entre os novos registros, três são de moradores da capital, dois meninos com menos de dois anos, ambos com esquema vacinal incompleto, e uma mulher de 24 anos, com histórico de vacinação. O quarto caso é de um homem de 36 anos, morador de Santo André, também vacinado.
Na semana passada, uma bebê de seis meses, que não tinha sido vacinada, também teve o diagnóstico da doença confirmado.
Com isso, dos 36 casos registrados neste ano, 32 são de residentes da capital, dois de São Bernardo do Campo, um de Guarulhos e um de Santo André.
A imunização é a principal forma de prevenção contra a doença.
Vacinação na capital paulista
Além da vacinação de rotina, a capital paulista realizou uma campanha contra a doença e todos os postos aplicaram a dose de reforço em pessoas de 6 meses a 59 anos.
Agora, o reforço está disponível em três distritos da zona norte da cidade:
Vila Maria
Vila Medeiros
Vila Guilherme
Vacinação em todo o Estado
A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde dos 645 municípios do estado.
Os públicos elegíveis para a vacinação contra o sarampo são:
Crianças
Aos 12 meses: primeira dose da vacina contra o sarampo.
Aos 15 meses: segunda dose da vacina contra o sarampo.
Pessoas de 15 meses a 29 anos
Devem ter duas doses da vacina contra o sarampo registradas, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.
Pessoas de 30 a 59 anos
Devem ter pelo menos uma dose da vacina contra o sarampo registrada na caderneta.
Trabalhadores da saúde
Devem ter duas doses da vacina, independentemente da idade.
Dose zero para bebês
A dose zero da vacina tríplice viral continua sendo aplicada em crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias que residem nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.
A dose zero também pode ser indicada para crianças dessa faixa etária que tiveram contato com pessoas com suspeita ou confirmação de sarampo, conforme avaliação das equipes de vigilância.
A dose zero não substitui as doses previstas no calendário vacinal. Mesmo que seja vacinada antes de completar 1 ano, a criança deverá receber normalmente a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses.