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INSALUBRE

Mais de 400 gatos doentes são encontrados em apartamento de idosa em SC

Aposentada começou com um casal de felinos há uma década. Animais passarão por quarentena no próprio imóvel e receberão tratamento

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 13:56:34 Editado em 26.05.2026, 13:56:29
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Mais de 400 gatos doentes são encontrados em apartamento de idosa em SC
Autor Os gatos viviam em situação insalubre - Foto: Prefeitura de Concórdia/Divulgação

Mais de 400 gatos debilitados foram encontrados vivendo em condições extremas de superlotação e insalubridade em um apartamento na cidade de Concórdia, no Oeste de Santa Catarina. O caso inusitado, que motivou uma ação do Ministério Público, é o resultado de mais de uma década de reprodução sem controle. Tudo começou quando a dona do imóvel, uma idosa aposentada, adquiriu um único casal de felinos, cuja procriação saiu do controle ao longo dos anos, resultando na ocupação de todos os cômodos e até do interior dos móveis pelos animais.

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A situação crítica de saúde do rebanho exigiu medidas cautelares imediatas. Devido às condições precárias do ambiente, os animais não puderam ser retirados do apartamento de imediato e estão cumprindo um período de quarentena no próprio local. A diretora de Bem-Estar Animal do município, Juliana Lupatto, relatou que o cenário de superlotação causou o adoecimento em massa dos felinos e até a morte de vários deles. O isolamento atual é uma tentativa das autoridades de conter o agravamento da situação e garantir que os gatos sobreviventes recebam o tratamento adequado antes de qualquer transferência.

Para solucionar o problema, a prefeitura assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no final de abril. O documento estabelece um cronograma rigoroso de ação, começando pelo atendimento clínico emergencial, que está sendo realizado com o apoio de estudantes e profissionais do curso de medicina veterinária do Instituto Federal Catarinense (IFC).

Após a recuperação da saúde dos animais e o fim do período de quarentena, o município será responsável por providenciar a castração de todos os mais de 400 felinos. Concluída essa etapa médica e cirúrgica, os gatos serão finalmente repassados a Organizações Não Governamentais (ONGs) de proteção animal de Concórdia e região, que organizarão campanhas para encaminhá-los à adoção responsável.

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