Mais de 30 vacas morrem eletrocutadas após queda de fio de alta tensão em SC
lgumas vacas sobreviveram porque estavam em uma área mais afastada
Cerca de 32 vacas leiteiras morreram eletrocutadas na manhã de quarta-feira (01) após o rompimento de um cabo de alta tensão em uma propriedade rural no Assentamento José Maria, em Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina. O cabo caiu sobre o rebanho por volta das 10h30. O filho do proprietário havia saído do local poucos minutos antes. A produção de leite é a principal fonte de renda da família.
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Segundo o dono da propriedade, ao retornar, o filho encontrou as vacas já mortas e o cabo de energia caído sobre a área. Algumas vacas sobreviveram porque estavam em uma área mais afastada. A Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) atribuiu o incidente a uma descarga atmosférica.
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A Celesc informou que equipes estiveram no local para prestar auxílio à família. A companhia orientou o proprietário sobre a documentação necessária para solicitar o ressarcimento dos prejuízos: boletim de ocorrência, laudo médico-veterinário, comprovante de compra ou orçamento dos animais e documentação da CIDASC (numeração dos brincos individuais).
Nota da Celesc na íntegra
"A Celesc vem a público se manifestar pelo incidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (1º), em Abelardo Luz, após o rompimento de um cabo de alta tensão de energia elétrica, ocasionado por uma descarga atmosférica.
A Companhia lamenta a perda de parte do rebanho leiteiro de uma família de produtores locais e compreende o impacto emocional e econômico que um evento como este causa no dia a dia de quem tira seu sustento da terra.
Equipes da Celesc estiveram no local para prestar auxílio à família afetada, com o objetivo de oferecer todo o suporte e a assistência necessária para este difícil momento.
Para garantir que o processo de ressarcimento seja realizado com a agilidade e a justiça que o caso merece, a Celesc já orientou o proprietário a organizar a seguinte documentação:
Boletim de ocorrência;
Laudo médico veterinário;
Comprovante de compra ou orçamento dos animais;
Documentação da CIDASC (numeração dos brincos individuais).
Por fim, a Celesc reforça: nunca se aproxime de cabos partidos ou rompidos. Em situações de risco, entre em contato pelo canal de emergência: 0800-048-0196.
A Celesc se mantém à inteira disposição da comunidade, reafirmando o compromisso com a segurança e o respeito a cada cidadão catarinense."