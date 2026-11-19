Vinte e um computadores foram furtados do prédio da Faculdade de Ciências Econômicas (Face), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no campus Pampulha, em Belo Horizonte, no último fim de semana. A Polícia Federal (PF) investiga o caso.

Em nota, a UFMG informou que estão sendo adotadas medidas para reforçar a segurança e que nenhuma atividade foi interrompida nos laboratórios da unidade.

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Segundo o boletim de ocorrência, o furto foi constatado na última segunda-feira, 16, pelo servidor responsável pelo setor. A PF informou que ainda não há informações sobre possíveis suspeitos ou sobre as circunstâncias do crime.

Em depoimento, o servidor contou que a última ronda de segurança nas dependências do prédio foi realizada na sexta-feira, 13, por volta das 23h.

Ainda de acordo com ele, no sábado, 14, por volta das 7h, uma funcionária responsável pela limpeza percebeu que as portas de alguns laboratórios estavam abertas, mas não havia sinais aparentes de arrombamento.

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O servidor também relatou que o prédio conta com poucas câmeras de monitoramento e as imagens ficam armazenadas por 48 horas. A perícia técnica foi acionada.

Aprimoramento do controle de acesso

Em nota, a PF comunicou que instaurou inquérito, realizou a perícia e as investigações seguem em andamento.

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Já a UFMG afirmou que, além de reforçar a segurança, aprimorou o controle de acesso ao prédio. Também é viabilizada a reposição dos equipamentos.

"Não há restrições às atividades acadêmicas nos laboratórios da unidade. A Diretoria da Face reafirma seu compromisso com a segurança da comunidade universitária", escreveu.