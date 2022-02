Da Redação

Mais de 180 brasileiros deportados dos EUA desembarcam em BH

Mais de 180 brasileiros que foram deportado dos Estados Unidos desembarcaram, neste sábado (5), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG). O voo partiu de El Paso, no Texas, e pousou em solo brasileiro por volta das 13h. São informações do G1.

Trata-se do terceiro voo com brasileiros deportados que desembarca no aeroporto nos últimos dois dias. As aeronaves trouxeram, ao todo, mais de 380 passageiros deportados.

No final de janeiro, um outro voo com 211 brasileiros também desembarcou no aeroporto.

O desembarque de pessoas que tentaram entrar ilegalmente nos EUA não era aceito pelo Brasil desde 2006. A mudança voltou a ser adotada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em outubro de 2019.

Desde 2019, a capital mineira já recebeu mais de 50 voos com brasileiros que estavam em situação irregular nos Estados Unidos.

Naquele ano, política de deportação dos EUA foi intensificada pelo então presidente norte-americano Donald Trump que, desde então, endureceu a legislação contra imigrantes ilegais.