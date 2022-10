Mais de 150 pessoas morrem em festa de Halloween na Coreia do Sul

Da Redação

Ao menos 153 pessoas morreram durante uma aglomeração em uma celebração de Halloween nas ruas de Seul, na Coreia do Sul, neste sábado (29), segundo as autoridades locais. As autoridades suspeitam que as vítimas morreram esmagadas depois que uma multidão se aglomerou em uma rua estreita do bairro de Itaewon, em Seul.

Outras 150 pessoas ficaram feridas no esmagamento no distrito de Itaewon, em Seul, disse Choi Sung-beom, chefe do Corpo de Bombeiros de Yongsan. Ele também disse à agência de notícias AP que alguns dos corpos dos mortos foram enviados para o hospital, enquanto outros permaneceram nas ruas.

Vídeos feitos no local mostram socorristas realizando ressuscitação cardiopulmonar, ou RCP, e equipes de resgate tentando puxar pessoas presas na multidão. Algumas imagens também exibem corpos nas ruas.

Ainda não está claro o que causou o incidente.

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, convocou uma reunião de emergência para discutir o caso.

Com informações do G1

