Maior tragédia natural de RS chega a 27 mortes confirmadas

Foram registradas mais seis mortes causadas pela chuva no estado do Rio Grande do Sul. As informações foram confirmadas pela Defesa Civil do estado nesta quarta-feira (6). Esses óbitos aconteceram em Roca Sales, na região dos Vales. Ao todo, o número de vítimas fatais chega a 27.

Todas as 27 mortes confirmadas no RS até a manhã desta quarta-feira já superam a maior tragédia natural dos últimos 40 anos do estado, quando 16 pessoas morreram em junho deste ano. O governador Eduardo Leite confirmou em entrevista nesta noite de terça, que se trata da pior tragédia natural de Rio Grande do Sul.

"Não tem sido um ano fácil para o Rio Grande do Sul. Mas nosso povo é resiliente e forte, e nós vamos estar unidos para superar essa adversidade, com toda a estrutura, com os servidores públicos, os militares, civis, voluntários, ações, prefeituras, sociedade civil engajada. Cada vida perdida não pode ser reposta, a gente lamenta cada uma delas. Vamos dar todo suporte para essas famílias", afirmou.

Foram registrados 15 óbitos somente no município de Muçum, na Região Central do estado. De acordo com a Defesa Civil estadual, a equipe do Corpo de Bombeiros encontrou os corpos ao vistoriar uma casa nesta terça-feira (5).

Na noite de terça, os corpos foram transportados para o hospital de cidade, e devem ser levados para Porto Alegre.



