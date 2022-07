Maior Superlua de 2022 poderá ser vista no céu nesta noite

(via Agência Estado)

A superlua poderá ser vista em seu ápice em 13 de julho

Na mesma semana em que a Nasa divulgou descobertas revolucionárias sobre o Universo a partir de imagens captadas pelo telescópio espacial James Webb, as pessoas poderão olhar para o céu, nesta quarta-feira, 13, e avistar a maior Superlua de 2022.

O fenômeno astronômico é resultado da combinação de dois acontecimentos: a aparição da lua cheia (quando sol e lua estão alinhados, e os raios solares atingem de forma frontal, e sem obstáculos, o satélite natural da Terra), e o perigeu, momento em que essa lua cheia, que orbita o planeta terrestre, se encontra mais próxima da Terra.

A equação astronômica vai permitir que as pessoas consigam visualizar, de forma aparente, a superlua 16% mais brilhante e 6% maior em comparação com as luas cheias convencionais, segundo o site Space.com. Contudo, de acordo com o astrônomo Carlos Andrade, ouvido pelo Estadão, essas diferenças dificilmente poderão ser vistas por aqueles que não tem um olhar "treinado".

"A variação (de tamanho e brilho) é pouca. Não deve ser notada por pessoas que raramente observam a lua, exceto nessas ocasiões especiais", disse o astrônomo. De acordo com a Nasa, a lua está há 385.000 quilômetros da Terra. No perigeu, essa distância pode se encurtar para 355.955 quilômetros, segundo Andrade.

"Toda Lua, para nós (astrônomos), é 'super' de alguma forma. Não é ela estando um pouco mais próxima, ou afastada, que irá nos ser diferente", ponderou o especialista, que olha para o único satélite natural da Terra como "sempre lindo e fascinante, independente da posição em que se encontra."

Esta será a terceira Superlua em 2022. O fenômeno aconteceu outras duas vezes em maio e junho, e voltará a acontecer em agosto - a lua volta a ficar cheia no dia 11 do próximo mês. Porém, segundo os especialistas, a desta quarta-feira será a maior das quatro.

"Isso é um fenômeno absolutamente normal e natural que, em épocas de redes sociais, acabou por ser criado esse termo 'super lua'. como se a lua fosse bonita apenas nessas condições. Mas não é", opinou o astrônomo.

